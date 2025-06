Centurioni abusivi vicino all' Arena chiedevano anche 20 euro per delle foto

Grazie ai sistemi di videosorveglianza e all’intervento tempestivo della polizia locale, i due individui sono stati identificati e sanzionati, restituendo sicurezza e serenità ai visitatori. Questa operazione dimostra come le autorità siano sempre vigili nel tutelare il patrimonio culturale e la tranquillità dei turisti, contrastando ogni forma di illegalità. La tutela del nostro patrimonio storico è una priorità che si traduce anche in azioni concrete e decisive.

