Centrodestra Pascuzzi non è più il capogruppo

Il consiglio comunale di San Mauro Pascoli ha approvato le variazioni al bilancio di previsione 2025-27, ma soprattutto la serata è stata incentrata sulle dimissioni di Simone Pascuzzi da capogruppo del centrodestra. Pascuzzi, che alle ultime elezioni si era candidato a sindaco per il centrodestra, aveva già lasciato il partito di Fratelli d’Italia. Il consiglio ha stanziato risorse per progetti di conciliazione vita lavoro con 20mila euro di cui 12mila da contributi regionali; per contributi ad associazioni di volontariato, culturali e sportive 14mila euro. Sono stati previsti anche 6mila euro per la Fiera di San Crispino in programma il 25 e 26 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it