Centro per l’Impiego chiuso da sei mesi | scatta la protesta di Sinistra Italiana

Da sei mesi il Centro per l’Impiego di Benevento rimane chiuso, generando disagio tra cittadini, disoccupati e operatori. Sinistra Italiana, con Annamaria Mollica, ha deciso di scendere in piazza per denunciare questa situazione insostenibile, che ostacola concretamente l’accesso al lavoro. È ora di ripristinare un servizio fondamentale e restituire speranza a chi cerca una possibilità di riscatto. La protesta è solo l’inizio di un cammino verso una soluzione urgente e concreta.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è disagio e malcontento tra cittadini, utenti ed operatori del Centro per l’Impiego di Benevento di via XXV Luglio. Questi sono i motivi che hanno indotto Sinistra Italiana e personalmente Annamaria Mollica, Segretaria del Circolo di Benevento, ad effettuare un presidio di protesta nei pressi della struttura periferica della Regione, che è a servizio dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. O meglio dovrebbe esserlo perché in realtà gli Uffici sono chiusi da sei mesi. La struttura risulta chiusa ufficialmente per motivazioni tecniche: qualche tempo fa si immaginò, a quanto pare, di aprire una sede alternativa e provvisoria in piazza Gramazio, ove insistono anche altri Uffici della Regione, poi la cosa saltò e di conseguenza, tutti i servizi erogati dal Centro per l’Impiego di Benevento ora si erogano soltanto on line. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Centro per l’Impiego chiuso da sei mesi: scatta la protesta di Sinistra Italiana

