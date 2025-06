Centro per Famiglie | corso da baby sitter Consegnati gli attestati

Al Centro per le Famiglie della Bassa Romagna, un crescente entusiasmo accompagna la consegna degli attestati alle 16 donne che hanno brillantemente concluso il corso da baby sitter. Un percorso intensivo di 60 ore, tra teoria e pratica, volto a rafforzare competenze e fiducia. La presidente Elena Zannoni ha sottolineato l'importanza di iniziative come questa per valorizzare il ruolo delle donne nel sostegno alle famiglie. Il futuro delle giovani professioniste si apre con nuove opportunità e competenze acquisite.

Al Centro per le Famiglie dell' Unione dei Comuni della Bassa Romagna la presidente dell'Unione Elena Zannoni ha consegnato gli attestati di partecipazione alle 16 donne che hanno completato il corso da baby sitter organizzato dall'Unione in collaborazione con il Centro di formazione Aeca sede di Lugo. Tra marzo e aprile, 16 donne di tutte le età hanno completato un percorso formativo di 60 ore, di cui 30 di formazione teorica presso Aeca e altre 30 di pratica, presso i servizi educativi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Completamente gratuito e facente parte dei percorsi di qualificazione delle figure di supporto alla conciliazione vita-lavoro delle famiglie, sostenuto dal fondo straordinario famiglie della Regione Emilia-Romagna, il corso ha affrontato questi temi: elementi pedagogia, psicologia e puericultura, gioco e lettura, elementi base della corretta alimentazione del bambino, primo soccorso e sicurezza in ambiente domestico, relazione con la famiglia.

