Cena di gala nell' hangar a San Damiano | grazie a Festa del Gigi 20mila euro per la lotta al tumore

ospiti sono stati allestiti tra luci soffuse e un'atmosfera di eleganza senza tempo, creando un palcoscenico perfetto per una nobile causa. La serata, culminata con il raccolto di 20mila euro, ha dimostrato come solidarietà e stile possano unirsi per combattere il tumore, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti i presenti. Un esempio di come l'impegno possa trasformare un evento in un gesto di speranza.

Una location d'eccezione - un hangar della base militare di San Damiano - ha fatto da cornice a un evento benefico di alto profilo organizzato dal brand piacentino "Festa del Gigi". Una cena di gala che ha fatto registrare il tutto esaurito la sera del 19 giugno: i grandi tavoli rotondi per gli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ¬© Ilpiacenza.it - Cena di gala nell'hangar a San Damiano: grazie a Festa del Gigi 20mila euro per la lotta al tumore

