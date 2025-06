Cena degustazione Sotto le stelle

Prepara i sensi a un’esperienza unica: una cena degustazione sotto le stelle, tra i filari delle nostre vigne e il cielo infuocato dal tramonto. Venerdì 4 luglio, lasciati avvolgere dall’atmosfera incantata, tra sapori autentici e vini biologici di prima qualità. Un’occasione speciale per riscoprire l’arte del buon vivere in un ambiente magico e suggestivo, dove ogni boccone e ogni sorso diventano ricordi indimenticabili.

Immagina di cenare sotto il cielo stellato, circondato dalla bellezza incontaminata delle nostre vigne, mentre l'estate ti avvolge con il suo caldo abbraccio. Venerdì 4 luglio, ti invitiamo a vivere una serata esclusiva dove la magia dei nostri vigneti incontra la passione per il vino biologico.

Appe Padova organizza la "Cena sotto le stelle" in piazza dei Frutti per i suoi primi 80 anni - Celebra gli 80 anni di APPE Padova con una serata indimenticabile: la Cena sotto le Stelle in piazza dei Frutti, un evento suggestivo che, dopo anni di attesa, torna a illuminare il cuore della città domenica 29 giugno.

Giovedì sera 19 giugno CENA SOTTO LE STELLE con MUSICA DAL VIVO Menu degustazione o menù alla carta!! Giro pizza e Apericena!!! Vi aspettiamo 3336414180 0309547106 Vai su Facebook

