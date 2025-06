Celta esce in difesa di Fer López

In un contesto di forti polemiche e discussioni sui social, il Celta Vigo si schiera ufficialmente in difesa di Fer López, il giovane talento recentemente trasferito al Wolverhampton. La società ribadisce il suo sostegno e chiarisce le circostanze, sottolineando l’importanza di rispettare il percorso e le ambizioni dei propri giovani calciatori. In un mondo del calcio sempre più sotto i riflettori, la difesa di Fer López rappresenta un segnale forte di lealtà e rispetto.

2025-06-20 22:23:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Prima delle molte critiche che negli ultimi giorni hanno ricevuto Fer López per la sua marcia a Wolverhampton Celta ha pubblicato venerdì sera, una dichiarazione in difesa del suo Canterano. Nello stesso punto: "Date le notizie negli ultimi giorni in diversi media e il dibattito sollevato nei vari social network sulla firma del giocatore Fernando López González da parte del Wolverhampton, in alcuni casi con messaggi inappropriati e offensivi, Celta vuole prima ringraziare il comportamento che il giocatore ha avuto sempre con il club.