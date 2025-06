Cellino gioca l’ultima carta | il Brescia si iscrive e agita la Serie C anche da escluso

Massimo Cellino sorprende ancora, scegliendo di iscrivere il Brescia in Serie C nonostante le incertezze e le controversie. La sua decisione scuote il mondo del calcio, mettendo in discussione norme e strategie di un club storico. Ora, tra attese e polemiche, il futuro del Brescia si gioca su un filo. Riuscirà questa mossa a cambiare le sorti della squadra e a sfidare le regole del gioco?

Massimo Cellino ha spiazzato tutti – o forse no – decidendo di iscrivere il Brescia Calcio al prossimo campionato di Serie C. Una mossa destinata a essere respinta dalla Co.Vi.So.C. per il mancato rispetto della scadenza del 6 giugno relativa al pagamento degli stipendi e dei contributi. A. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Cellino gioca l’ultima carta: il Brescia si iscrive e agita la Serie C anche da escluso

In questa notizia si parla di: cellino - brescia - serie - gioca

Il Brescia rischia la C: in città scoppia la rabbia di tifosi e ultras. Cori e striscioni contro Cellino - Il Brescia rischia la retrocessione in Serie C, scatenando la rabbia di tifosi e ultras in città . Cori e striscioni contro Cellino evidenziano il disappunto per le irregolarità nei versamenti dei contributi e stipendi, dopo aver appena conquistato la salvezza in Serie B.

E quando sembrava essere un triste capitolo chiuso, ecco che Cellino ha deciso l'ennesimo -ma inutile- colpo di teatro. Il presidente del Brescia presenta la domanda di iscrizione in Serie C. Ma è incompleta. Il termine ultimo dell'iscrizione è giorno 24 giugno. Vai su Facebook

Cellino gioca l’ultima carta: il Brescia si iscrive e agita la Serie C anche da escluso; Rigamonti, la Loggia gioca in contropiede e attende il 28 giugno per revocare la concessione; Nuovo Brescia, in 2 anni la Serie B e in 5 il ritorno in Serie A: è disdetta a Cellino per lo stadio.

Cellino gioca l’ultima carta: il Brescia si iscrive e agita la Serie C anche da escluso - Quella di Cellino è una mossa che non salverà il Brescia, ma che potrebbe ancora servirgli come arma giuridica nei tribunali. bresciatoday.it scrive

Cellino presenta l’iscrizione alla Serie C del Brescia: cosa può accadere e cos’è il ‘progetto Pasini’ - Cellino presenta l'iscrizione alla Serie C del Brescia, un colpo di scena che nessuno si aspetta: cosa può accadere e cos'è il 'progetto Pasini' ... Come scrive fanpage.it