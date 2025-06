Cede la copertura del tetto operaio piomba a terra

Un grave incidente si è verificato ieri mattina in un'azienda di Viale Industria, quando un giovane operaio di soli 20 anni è caduto da una copertura durante un sopralluogo. La copertura del tetto, recentemente affidata a una ditta esterna di Bergamo, ha ceduto improvvisamente, causando l'infortunio. La dinamica dell’incidente sottolinea l’importanza di rigorosi controlli e misure di sicurezza sul lavoro, affinché tragedie come questa possano essere evitate in futuro.

Infortunio sul lavoro ieri in un’azienda di viale Industria che effettua lavori di carpenteria. Il capannone ha necessità che vengano effettuati lavori di manutenzione al tetto che sono stati affidati a una ditta esterna di Bergamo. Poco dopo le 7,30 un operaio nato nel 2003 che non ha ancora compiuto 22 anni, mentre stava svolgendo un sopralluogo proprio sulla copertura della carpenteria, ha avuto un incidente. Sembra che una parte del tetto si sia spaccata facendo cadere il ragazzo residente nella Bergamasca. Il giovane è precipitato da un’altezza di 5 metri, riportando diversi traumi. Soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto con un’automedica, un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano e l’ elisoccorso da Alessandria, l’operaio è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia, dove è arrivato in codice giallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cede la copertura del tetto, operaio piomba a terra

In questa notizia si parla di: tetto - copertura - operaio - cede

Cede il tetto, operaio cade da 8 metri a Vighizzolo. Ricoverato in gravi condizioni; Cosenza, cede parte tetto: operaio precipita da 10 metri e muore; Cede il tetto del capannone mentre lavora, operaio precipita a terra: è grave.

Cede il tetto di un capannone. Operaio cade da 8 metri: gravissimo - "Stava sistemando degli ondulati di copertura del tetto quando una lastra si è spaccata - Scrive ilgiorno.it

Brutto infortunio in azienda: operaio cade nel vuoto per 8 metri - Soccorso da un’eliambulanza e ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia. Secondo bresciatoday.it