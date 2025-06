Ceccon resta imbottigliato nel traffico e salta la gara a Merano | autostrada bloccata da un incidente

Ceccon, bloccato nel traffico e costretto a saltare l'esordio a Merano, si trova in un imprevisto che potrebbe influenzare la sua stagione. L'incidente sull'autostrada ha trasformato un semplice viaggio in un'imprevedibile sfida, lasciandoci in attesa di scoprire come reagirà il campione. La sua determinazione, però, è invariata: adesso più che mai, il suo spirito di competizione brucia forte. Continua a leggere per scoprire cosa riserva il futuro.

A Merano tutti si aspettavano di rivedere Ceccon dopo la preparazione svolta in Australia, ma un maxi ingorgo gli ha fatto saltare la gara d'esordio del Cool Swim Meeting. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ceccon - gara - merano - resta

Thomas Ceccon bloccato nel traffico: salta la gara - Un imprevisto all'ultimo minuto rovina i piani di Thomas Ceccon, costringendolo a saltare la sua occasione di gloria nei 50 metri stile libero.

Ceccon resta imbottigliato nel traffico e salta la gara a Merano: autostrada bloccata da un incidente; Thomas Ceccon 22.84 Nei 50 Stile, Ma Li Nuota A Delfino (Video); Thomas Ceccon bloccato nel traffico | salta la gara.

Ceccon resta imbottigliato nel traffico e salta la sua prima gara dal rientro in Italia - Doveva essere il protagonista assoluto dei 50 stile libero al Cool Swim Meeting di Merano ma non è riuscito ad arrivare in tempo per colpa di un maxi- Si legge su msn.com

Ceccon bloccato nel traffico non arriva in tempo per la gara - Il campione olimpico di Parigi 2024 non è potuto scendere in vasca nei 50 stile libero, a Merano, per un ingorgo sull’autostrada A22 causato da un incidente ... Secondo msn.com