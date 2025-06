C' è un camion rimasto in bilico sulla strada

Un incidente che ha catturato l’attenzione dei passanti e delle autorità: un camion rimasto in bilico sulla tangenziale est di Cologno Monzese. La scena insolita e pericolosa si è svolta venerdì 20 giugno, quando un mezzo pesante, per motivi ancora da chiarire, ha attraversato la recinzione di un parcheggio, creando un quadro di grande tensione e curiosità. Ecco cosa è accaduto e come si sta gestendo la situazione...

Camion sfonda la recinzione e resta in bilico sullo svincolo della tangenziale - Un episodio insolito e spettacolare si è verificato questa mattina a Cologno Monzese, quando un camion ha sfondato la recinzione di un parcheggio e si è trovato in bilico sullo svincolo della tangenziale Est.

