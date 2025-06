C’è posto per te | oltre venti aziende per più di quattrocento colloqui con giovani e donne

La tappa umbra del tour nazionale “C’è posto per te” di Sviluppo Lavoro Italia ha preso vita a Foligno, trasformando la storica corte di Palazzo Trinci in un vivace hub di opportunità. Con oltre venti aziende e più di quattrocento colloqui, l’evento ha rappresentato un’occasione unica per giovani e donne di scoprire nuove prospettive professionali. Un passo decisivo verso un futuro lavorativo più inclusivo e dinamico...

La tappa umbra del tour nazionale "C'è posto per te", promosso da Sviluppo lavoro Italia, ha fatto sosta a Foligno trasformando la corte di palazzo Trinci, nel cuore di piazza della Repubblica, in una vera e propria "agorà" del lavoro, con oltre 20 aziende che hanno effettuato più di 400 colloqui.

