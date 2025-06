C’è il Festival centro chiuso Gli orari dei varchi Ztl

Il cuore della città si trasforma per accogliere il Festival, creando un’occasione unica di cultura e spettacolo. Durante questo periodo, la ZTL A sarà aperta nei giorni feriali dalle 6 alle 17, ma rimarrà chiusa nei prefestivi e festivi. La ZTL A1 continuerà invece a essere interdetta 24 ore su 24, garantendo ordine e sicurezza. Scopri come muoverti nel centro storico e vivere pienamente questa vibrante stagione culturale.

Centro storico chiuso per il Festival. Da venerdì 27 giugno a domenica 13 luglio la ZTL A, con ingresso ai varchi di viale Matteotti (quadrivio), via delle Mura, piazza San Domenico e piazzetta porta San Lorenzo, sarà accessibile dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 17 e vietata nei prefestivi e festivi h24. Per quanto riguarda la ZTL A1 resta in vigore la chiusura h24 sia nei giorni feriali, che nei prefestivi e festivi. Dal 14 luglio al 28 settembre 2025, gli orari della ZTL A torneranno ad essere quelli estivi. I varchi saranno chiusi nei giorni feriali da mezzanotte alle 6 e dalle 20.30 a mezzanotte, mentre nei giorni prefestivi e festivi il divieto di accesso ai non autorizzati sarà h24. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C’è il Festival, centro chiuso. Gli orari dei varchi Ztl

