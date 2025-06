C’è chi sceglie pantaloni lunghi e leggeri chi bermuda e pinocchietto e chi non vede l’ora di scoprire le gambe con i pantaloncini corti

Con l’arrivo dell’estate e delle temperature roventi, tutti desideriamo svelare le gambe con stile e disinvoltura. Che preferiate pantaloni lunghi leggeri, bermuda o pantaloncini corti, questa stagione offre modelli irresistibili ispirati alle star. Scopri i cinque must-have di tendenza per essere al top, dai boxer di Emily Ratajkowski ai jeans di Diane Kruger. Preparati a brillare sotto il sole, perché l’estate è il momento perfetto per mostrare il tuo stile senza compromessi!

L ’arrivo dell’estate e del caldo porta a scegliere pantaloncini corti, mini e micro, sfidando il climate change scoprendo le gambe con disinvoltura. Ecco cinque modelli di tendenza da copiare alle star. Boxer come Emily Ratajkowski Che sceglie boxer shorts bianchi, occhiali da sole Miu Miu e sneakers Puma, come Emily Ratajkowski. Leggi anche › Ad ognuno il suo. 5 shorts di tendenza nella Primavera-Estate 2025 Jeans come Diane Kruger I mini shorts di jeans per Diane Kruger nell’estate 2025 si portano con la marinière e le scarpe da barca. Effetto seta come Olivia Rodrigo Gli shorts di Edikted abbinati agli stivali biker Frye Campus e alla canotta nera di Olivia Rodrigo. 🔗 Leggi su Iodonna.it