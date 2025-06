CdS – alla Roma serve subito una cessione ecco perché

L’ultima notizia dalla Roma scuote i tifosi e gli addetti ai lavori: con il direttore sportivo fuori gioco, la società si trova sotto pressione per trovare una cessione immediata e strategica. La priorità è incassare fondi entro il 30 giugno, pena sanzioni e complicazioni future. La finestra di mercato si restringe e le scelte diventano cruciali: ecco perché una cessione urgente potrebbe essere l’unica soluzione per risollevare le sorti giallorosse.

2025-06-18 07:28:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: ROMA – Non c’è un minuto da perdere, soprattutto adesso che è saltato il direttore sportivo. La Roma deve incamerare denaro entro il 30 giugno per rispettare i parametri del fair play finanziario. Non bastano i circa 30 milioni entrati dalle cessioni di Le Fée al Sunderland e Dahl al Benfica. E neppure l’imminente addio di Zalewski, che verrà riscattato dall’Inter per 6,5. A Trigoria erano abbastanza tranquilli fino alla scorsa settimana, perché stava per concretizzarsi il trasferimento di Angeliño all’Al-Hilal, ma le lungaggini nella negoziazione dovute anche alla perplessità del giocatore hanno fatto saltare l’affare, almeno momentaneamente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – alla Roma serve subito una cessione, ecco perché

