Cdp e Sace 250 milioni di euro a Africa Finance Corporation nell’ambito del Piano Mattei

Un nuovo capitolo di cooperazione si apre tra Europa e Africa: CDP e SACE hanno siglato un accordo per un finanziamento di 250 milioni di euro a favore di Africa Finance Corporation, un istituto multilaterale partecipato da 43 Stati africani. Questa iniziativa, parte del Piano Mattei, mira a rafforzare lo sviluppo sostenibile nel continente e a promuovere opportunità di crescita condivisa.

  Un finanziamento da 250 milioni di euro a favore di Africa Finance Corporation (AFC), istituto finanziario multilaterale partecipato da 43 Stati membri africani. È l’accordo siglato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), SACE e AFC nell’ambito del vertice del Piano Mattei-Global Gateway alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen con l’obiettivo di massimizzare il sostegno a progetti infrastrutturali strategici nel Continente. Nel dettaglio, il finanziamento decennale perfezionato da CDP, con garanzia SACE per l’80% dell’ammontare, si inserisce nell’ambito del Piano Mattei ed è finalizzato a creare un importante corridoio economico nell’Africa australe, generando al contempo opportunità per la filiera italiana nel settore delle infrastrutture e della componentistica di impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili per la realizzazione del Lobito Railway Corridor, la linea ferroviaria di interscambio commerciale che attraverserà l’Angola, fino ai confini con lo Zambia e la Repubblica Democratica del Congo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

