Cdm adottato piano da 2,4 miliardi per la qualità dell’aria

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un ambizioso piano da 24 miliardi di euro dedicato alla qualità dell’aria, un passo fondamentale per combattere l’inquinamento e garantire un futuro più sostenibile. Frutto di un intenso lavoro della Cabina di Regia, questo strumento strategico mira a modernizzare le politiche ambientali italiane e a rispettare gli impegni europei. Un investimento che potrebbe davvero rivoluzionare il nostro paesaggio urbano e la salute di tutti.

E’ stato adottato in Consiglio dei Ministri il Piano di Azione Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell’Aria, strumento strategico per il contrasto all’inquinamento atmosferico e per l’adeguamento dell’Italia agli obblighi ambientali previsti dalla normativa europea. Il Piano è frutto del lavoro della Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio e di un. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Cdm, adottato piano da 2,4 miliardi “per la qualità dell’aria”

