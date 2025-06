catturata la tartaruga azzannatrice scatta la denuncia dei forestali

I forestali hanno catturato la tartaruga azzannatrice che minacciava l'ecosistema di Rinaldi. Un esemplare di Chelydra serpentina, con un carapace di oltre 40 centimetri, aveva attirato l’attenzione di una jogger. Questa specie aliena, pericolosa e aggressiva, rappresenta una seria minaccia per fauna e pesci locali. A catturarla è stata una squadra specializzata, che ha prontamente agito per tutelare l’ambiente e la sicurezza pubblica.

Eccola la tartaruga azzannatrice che si aggirava nella zona di Rinaldi. Un esemplare col carapace dal diametro superiore ai 40 centimetri, che nei giorni scorsi era stato filmato da una ragazza che stava facendo jogging in zona. La tartaruga, un esemplare di Chelydra serpentina, è una specie aliena nel nostro territorio, è pericolosa per la fauna e per i pesci della zona, ed è aggressiva tanto da poter attaccare anche l'uomo. A catturarla è stato un cittadino che vive nella zona, il quale ha immediatamente avvertito i carabinieri forestali di Firenze, che sono arrivati a Scandicci insieme a personale del nucleo Cites.