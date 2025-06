Cattivissimo me 4 | trama cast e finale del film su sky cinema family

Nel 2024, su Sky Cinema Family, arriva "Cattivissimo Me 4", il capitolo più esilarante e coinvolgente della saga che ha conquistato generazioni. Diretto da Chris Renaud e Patrick Delage, il film segue Gru mentre affronta una nuova minaccia alla sua famiglia, unendo azione, humor e tanta simpatia. Pronti a scoprire come il nostro eroe affronterà questa sfida? La risposta vi aspetta in questa avventura imperdibile...

Il 2024 ha visto l’uscita di Cattivissimo me 4, il sesto capitolo della nota saga d’animazione che continua a conquistare pubblico di tutte le età. Questo nuovo film, diretto da Chris Renaud e Patrick Delage, approfondisce le avventure di Gru, ora membro attivo della Lega Anti-Cattivi. La narrazione si concentra sulla protezione della famiglia del protagonista da una nuova minaccia, mantenendo intatto il mix di azione, umorismo e animazione di alta qualità che caratterizza la serie. regia, produzione e protagonisti del film Cattivissimo me 4. registi e sceneggiatori. La direzione è affidata a Chris Renaud e Patrick Delage, mentre la sceneggiatura viene firmata da Mike White e Ken Daurio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Cattivissimo me 4: trama, cast e finale del film su sky cinema family

In questa notizia si parla di: cattivissimo - film - trama - cast

David O. Russell è impegnato in un ambizioso film con protagonisti Christian Bale e Nicholas Cage, ma pensa già al suo prossimo progetto Il regista di "The Fighter" e "American Hustle – L'apparenza inganna" tornerà a dirigere un grande attore come Robe Vai su Facebook

“Cattivissimo me 4” è al cinema: recensione e curiosità di un fenomeno; Minions 2 stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità; Cattivissimo me 4, il film d'animazione arriva al cinema anche in Italia.

Cattivissimo me 4: trama, cast, finale del film in onda su Sky Cinema Family - Gru e la sua famiglia devono sfuggire a un nuovo villain, mentre i Minions affrontano una trasformazione. Segnala maridacaterini.it

Trama del film Cattivissimo Me 4 - negli altri film della serie, troveremo Carolina Benvenga, molto conosciuta tra il pubblico dei più giovani, e Stefano Accorsi. Da movieplayer.it