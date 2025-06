Caterina Tralli muore a 12 anni per un tumore cerebrale scoperto l' anno scorso

Se n'è andata troppo presto Caterina Tralli, la giovane di Lendinara, strappata alla vita da un tumore cerebrale scoperto solo l'anno scorso. La sua storia tocca il cuore di tutti e ricorda quanto sia preziosa ogni attimo di vita. Ieri, 20 giugno, la comunità si è stretta intorno alla famiglia, rendendo omaggio a una bambina che resterà per sempre nei nostri ricordi.

LENDINARA (ROVIGO) - Se n'è andata troppo presto Caterina, strappata alla vita e ai suoi cari a 12 anni da una malattia che non le ha lasciato scampo. Ieri (20 giugno) Caterina Tralli si.

Caterina non c'è più - Un dolore non inaspettato ma non per questo meno terribile, quello che ha colpito la comunità di Lendinara per la scomparsa della piccola Caterina Tralli. Si legge su polesine24.it