Catania stretta sui trasgressori del Codice della Strada | pioggia di multe

Catania si conferma inattaccabile nella lotta contro le infrazioni stradali: una vera e propria pioggia di multe ha colpito trasgressori e automobilisti indisciplinati. Con controlli rafforzati e attenzione ai dettagli, Polizia di Stato e Polizia Locale hanno intensificato le verifiche nelle zone nevralgiche della città , garantendo maggiore sicurezza per tutti. Resta con noi per scoprire come questa lotta all’inciviltà stia trasformando il volto di Catania.

Controlli rafforzati della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Una pioggia di sanzioni è stata inflitta ad automobilisti e motociclisti indisciplinati a seguito di un'intensa attività di controllo condotta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Catania. Gli agenti hanno individuato numerose violazioni al Codice della Strada in diverse aree nevralgiche della città, tra cui vie e piazze del centro storico. Monitoraggio costante del territorio. Il pattugliamento del territorio prosegue senza interruzioni grazie alla collaborazione tra la Questura etnea e la Polizia Municipale, con controlli sia fissi che mobili.

