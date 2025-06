Catania blatte in dispensa e lavoratori in nero | chiuso un ristorante

A Catania, un’operazione della task force coordinata dalla Polizia di Stato ha portato alla chiusura di due ristoranti nella borgata di Aci Trezza, svelando condizioni igienico-sanitarie precarie, presenza di blatte in dispensa e lavoratori in nero. Questi interventi, fondamentali per tutelare la sicurezza e la legalità, sottolineano quanto sia essenziale vigilare sul rispetto delle norme nel settore alimentare. La lotta contro l’illegalità e il degrado continua senza sosta, per garantire ambienti più sicuri e sani.

Operazione di controllo della task force coordinata dalla Polizia di Stato in due ristoranti della borgata di Aci Trezza, in provincia di Catania. Sono emersi casi di lavoro nero e sono state riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie in un ristorante, situazioni di criticità strutturali e prodotti alimentari non tracciati anche in un altro ristorante. Nel primo ristorante sono emerse, sin da subito, gravi carenze igienico-sanitarie al punto tale che è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività. La chiusura del locale si è resa necessaria a seguito delle valutazioni del personale del servizio “Igiene” dell’Asp che, tra le altre cose, ha riscontrato la presenza di blatte nel locale magazzino, deputato alla conservazione degli alimenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Catania, blatte in dispensa e lavoratori in nero: chiuso un ristorante

In questa notizia si parla di: ristorante - catania - nero - blatte

Catania, ristorante chiuso d’urgenza per gravi carenze igieniche: pesce marcio e 30mila euro di multe - A Catania, l’attenzione alla sicurezza alimentare si fa più forte: un ristorante è stato chiuso d’urgenza per gravi carenze igieniche, tra cui pesce marcio, e sanzionato con multe di oltre 30 mila euro.

LAVORO NERO E SCARSA IGIENE: CHIUSO UN RISTORANTE AD ACITREZZA, SANZIONI PER OLTRE 15.000 EURO Un’operazione congiunta coordinata dalla Polizia di Stato ha portato alla chiusura immediata di un ristorante ad Aci Trezza per gravi irreg Vai su Facebook

Catania, blatte in dispensa e lavoratori in nero: chiuso un ristorante; Blatte nella dispensa: chiuso un ristorante a Catania; Aci Trezza (CT), scoperti lavoratori in nero e blatte nel magazzino degli alimenti: chiuso un ristorante.

Catania, blatte in dispensa e lavoratori in nero: chiuso ristorante del borgo di Aci Trezza (VIDEO) - Maxi operazione congiunta della Polizia di Stato e degli enti di controllo in due ristoranti di Aci Trezza: rilevate gravi carenze igieniche, cibo non tracciato e lavoro nero. Da corrieretneo.it

Catania, blatte in dispensa e lavoratori in nero: chiuso un ristorante - (LaPresse) Operazione di controllo della task force coordinata dalla Polizia di Stato in due ristoranti della borgata di Aci Trezza, in provincia ... Scrive stream24.ilsole24ore.com