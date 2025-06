Castrezzato in fin di vita bimbo di 4 anni caduto in piscina senza sapere nuotare

Una tragedia sconvolge Castrezzato, Brescia: un bimbo di soli 4 anni, caduto in piscina senza saper nuotare, lotta tra la vita e la morte. L’incidente, avvenuto nel cuore di un parco acquatico locale, ha suscitato grande commozione e preoccupazione tra la comunità . La speranza ora è affidata ai medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre si attendono notizie sulle sue condizioni.

Castrezzato (Brescia) –  Un bambino di quattro anni  è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato portato d’urgenza dopo essere caduto nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto venerdì 20 giugno in una piscina comunale gestita da una societĂ privata. Qui la famiglia del piccolo, residente a Rovato, sempre nel Bresciano, si era recata per trascorrere una giornata di svago e sfuggire al caldo torrido di questa settimana. Secondo quanto ricostruito il bambino è sfuggito al controllo dei genitori ed è caduto in piscina senza sapere nuotare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Castrezzato, in fin di vita bimbo di 4 anni caduto in piscina senza sapere nuotare

In questa notizia si parla di: castrezzato - piscina - caduto - vita

Tragedia a Castrezzato, bimbo di 4 anni in condizioni gravissime dopo una caduta in piscina - Una tragedia scuote Castrezzato, nel Bresciano, dove un bambino di soli 4 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta in piscina in un parco acquatico.

Castrezzato, in fin di vita bimbo di 4 anni caduto in piscina senza sapere nuotare; Sfugge al controllo dei genitori e cade in piscina, bimbo di 4 anni gravissimo; Castrezzato, sfugge ai genitori e cade in piscina: muore bambino di 4 anni.

Castrezzato, in fin di vita bimbo di 4 anni caduto in piscina senza sapere nuotare - Il piccolo di Rovato, caduto in vasca dopo essere sfuggito al controllo dei genitori, è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ... Si legge su ilgiorno.it

Cade nella piscina del parco acquatico, grave bimbo di 4 anni nel Bresciano - Un bambino di quattro anni è ricoverato all'ospedale di Bergano in gravi condizioni dopo essere caduto nella piscina di un parco acquatico. tg24.sky.it scrive