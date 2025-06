Castrezzato è morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina

Una tragedia sconvolge Castrezzato: un bambino di soli 4 anni ha perso la vita dopo essere caduto accidentalmente in piscina nel parco acquatico. Nonostante i tentativi di soccorso e il ricovero d’urgenza, i medici non sono riusciti a salvarlo. Un dolore immenso che ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione in ambienti di svago e relax. Restate aggiornati su questa drammatica vicenda.

Tragedia al parco acquatico di Castrezzato: è morto il bimbo di 4 anni. Il piccolo era caduto in piscina mentre era con i genitori. Non è bastato il ricovero d'urgenza in Rianimazione pediatrica all'ospedale di Bergamo per salvare la vita al bambino di 4 anni che nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 giugno, è caduto in una piscina di un parco acquatico a Castrezzato. Il piccolo era arrivato dalla vicina Rovato insieme ai genitori, per trascorrere una giornata di relax, ma il momento di svago si è trasformato in tragedia. Sembra che il bimbo si sia allontanato dal controllo dei genitori.

