Castellitto | Ranieri ha fatto un miracolo da Gasp ci aspettiamo lo scudetto

Sergio Castellitto, ospite al Filming Italy Sardegna Festival, svela il suo amore inarrestabile per la Roma e la sua ammirazione per Claudio Ranieri, che ha compiuto un vero e proprio miracolo. La sua passione e fede calcistica sono palpabili, e ora, con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, le aspettative per lo scudetto si fanno sempre più concrete. La Roma sta scrivendo un nuovo capitolo di storia, e noi non vediamo l’ora di scoprire come si svilupperà.

