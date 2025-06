Castelfranco Emilia celebra 100 anni di salute | inaugurata la nuova Radiologia alla Casa della comunità

polo di eccellenza e innovazione nel cuore di Castelfranco Emilia, che in occasione del suo centenario celebra con orgoglio la sua lunga storia al servizio della salute. Un secolo di progresso, dedizione e cura che si arricchisce oggi con l'inaugurazione della nuova radiologia, simbolo di un futuro ancora piĂą luminoso per la comunitĂ .

Era il 13 giugno del 1925 quando il Re Vittorio Emanuele III arrivò in treno a Castelfranco Emilia per inaugurare il Ricovero Ospedaliero intitolato alla Regina Margherita. A distanza di cento anni, quella stessa struttura – oggi trasformata in Casa della comunità – continua a essere un punto di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Castelfranco Emilia celebra 100 anni di salute: inaugurata la nuova Radiologia alla Casa della comunitĂ

