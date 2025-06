Castelfidardo giorni tristi per Costantino Sarnari Morta la sorella del presidente Rinviata anche la scelta del mister

Un venerdì di profondo dolore per il Castelfidardo, colpito dalla perdita della signora Giovanna, sorella del presidente Costantino Sarnari. La comunità biancoverde si stringe con affetto attorno a una famiglia devastata dal lutto, mettendo in secondo piano anche la tanto attesa scelta del nuovo mister. In questi momenti difficili, lo spirito di solidarietà e vicinanza prevale, ricordando che il cuore del club batte forte nelle sfide più dure.

Un venerdì di lutto in casa Castelfidardo. E’ venuta a mancare la sorella del presidente Costantino Sarnari, la signora Giovanna. "Il Castelfidardo calcio si stringe attorno al nostro presidente" si legge nel post social della società biancoverde pubblicato ieri mattina. Una triste notizia che fa passare inevitabilmente in secondo piano la decisione del nome del nuovo allenatore del Castelfidardo atteso per questo fine settimana. La riunione programmata per questa mattina si potrebbe tenere domani mattina e potrebbe essere quasi sicuramente quella decisiva. Forse pareri divergenti e idee poco chiare nel consiglio direttivo sono alla base del nulla di fatto del summit infrasettimanale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

