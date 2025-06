Castano Primo la piaga senza fine dei boschi della droga Per sfuggire all’arresto pusher lancia pugnale contro i carabinieri

Castano Primo si conferma teatro di una lotta senza quartiere contro il fenomeno della droga, con episodi che scuotono la comunità. L’ultimo, un tentativo di fuga violento di uno spacciatore armato di pugnale, evidenzia ancora una volta la gravità della piaga e la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastarla. La battaglia per la sicurezza prosegue, ma quanto ancora dovremo aspettare per vedere una soluzione definitiva?

Castano Primo (Milano), 21 giugno 2025 – Intervento ad alta tensione nei boschi al confine tra Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo, dove una pattuglia della polizia locale ha fermato uno spacciatore colto in flagrante durante un controllo antidroga. Alla vista degli agenti, l’uomo ha reagito lanciando addirittura un pugnale contro di loro, nel tentativo di fuggire. L’episodio è avvenuto in un’area boschiva tristemente nota come una piazza di spaccio attiva tra le province di Milano e Varese. Gli agenti della polizia locale di Castano Primo, insospettiti da uno strano via vai di tossicodipendenti, si sono addentrati nella vegetazione trovando due uomini nordafricani intenti a vendere droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Castano Primo, la piaga senza fine dei boschi della droga. Per sfuggire all’arresto pusher lancia pugnale contro i carabinieri

