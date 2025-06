Caso Resinovich il significato dei messaggi in codice tra Liliana e Claudio Sterpin

Il caso Resinovich riapre le porte a nuovi interrogativi grazie all'analisi dei messaggi criptati tra Liliana e Claudio Sterpin. Parole in codice, numeri e dialetti svelano un linguaggio nascosto che potrebbe illuminare le ultime ore della donna scomparsa a Trieste. Cosa si celava dietro quei messaggi? La chiave potrebbe risiedere proprio nel significato di quei messaggi in codice, pronti a cambiare la nostra interpretazione di questa tragica vicenda.

Una serie di messaggi criptati con parole in codice, numeri e espressioni dialettali potrebbe finalmente svelare nuovi dettagli sulla tragica scomparsa di Liliana Resinovich. Gli scambi di messaggi tra la donna e il suo amico Claudio Sterpin sono stati analizzati da esperti, rivelando un linguaggio complesso e affettuoso che riflette un legame profondo tra i due, cruciale per comprendere gli ultimi giorni di Liliana, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta un mese dopo. Leggi anche: Caso Orlandi, la testimonianza choc dell’amica: “Chi le fece apprezzamenti” Sebastiano Visintin indagato. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Caso Resinovich, il significato dei messaggi in codice tra Liliana e Claudio Sterpin

