Caso Prato commissario e voto anticipato Pd la notte dei lunghi coltelli | Fratelli d’Italia punta al ribaltone

Politica, scuotendo le fondamenta di un sistema fragile e in bilico. La notte dei lunghi coltelli si avvicina, con il centrodestra pronto a sferrate il colpo finale e Fratelli d’Italia che mira a un ribaltone decisivo. Un’onda di cambiamenti che potrebbe riscrivere il futuro di Prato e dell’intera regione, lasciando emergere nuovi equilibri e sfide imprevedibili. La partita è aperta: chi avrà il coraggio di giocare la propria carta?

Prato, 21 giugno 2025 – Un terremoto lungo sette giorni. E non è finito. Più che scosse di assestamento sono previste nuove onde d’urto. In gioco la forza del centrosinistra che adesso ha di fronte due scenari in cui mettersi alla prova: le elezioni regionali del prossimo autunno e le elezioni pratesi probabilmente nella primavera del 2026. Un terremoto che ha portato il caso Prato alla ribalta nazionale, entrato come un ciclone nelle stanze del Nazareno tanto che ieri la telefonata decisiva per spingere la sindaca Ilaria Bugetti a dimettersi è arrivata proprio dalla segretaria Elly Schlein. Il Pd non poteva permettersi di affrontare la sfida per la Toscana con un’ inchiesta così pesante sulle spalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso Prato, commissario e voto anticipato. Pd, la notte dei lunghi coltelli: Fratelli d’Italia punta al ribaltone

In questa notizia si parla di: prato - caso - commissario - voto

Escort scomparsa a Prato, svolta nel caso: indagata la madre per false informazioni - A Prato è scomparsa un'escort, portando a un'inchiesta che ha indagato anche la madre per false informazioni.

CINQUE RIGHI O CINQUE RIGHE [Sarò breve] RASSEGNA STAMPA SORRENTI. Rosalba Scialla nominata Commissario prefettizio. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo la sospensione del consiglio comunale di Sorrento, a seguito delle dimissioni di 1 Vai su Facebook

Elezioni a Prato, il Pd soffre per la scelta del candidato sindaco: la satira politica sbarca su Instagram; Biffoni in parlamento? Non è più impossibile. Ma dirà no di fronte al commissariamento; - Foto.

Si è dimessa la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti: è indagata per corruzione - Questa la decisione della prima cittadina dopo l'avviso di garanzia della procura di Firenze per i rapporti 'sospett ... Come scrive msn.com

Prato, si dimette la sindaca di centrosinistra Ilaria Bugetti: è indagata per corruzione - La sindaca di Prato Ilaria Bugetti, del Pd, ha annunciato le dimissioni dalla guida della città a seguito dell'indagine per corruzione a suo carico ... Secondo fanpage.it