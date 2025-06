Caso Orlandi la testimonianza choc dell’amica | Chi le fece apprezzamenti

A 42 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, una testimonianza inaspettata scuote il caso che da decenni tiene in sospeso l’Italia. Un’amica di scuola, per la prima volta in tv, rivela dettagli sconvolgenti su quei giorni drammatici e su un nome ricorrente che potrebbe cambiare le sorti delle indagini. Ecco cosa ha raccontato la testimone, e perché il suo intervento potrebbe ...

A 42 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, una nuova voce rompe il silenzio. È quella di una compagna di scuola della 15enne vaticana, che ha deciso di parlare per la prima volta in televisione. Il suo racconto, diffuso a ridosso dell’anniversario della scomparsa, apre scenari già noti ma mai confermati, e punta il dito su un nome che torna con inquietante frequenza. Ecco cosa ha raccontato la testimone, e perché il suo intervento potrebbe pesare ancora oggi nel mistero che avvolge il caso. Leggi anche: Anna Tatangelo incinta, perché lei e il nuovo compagno si nascondono: clamorosa indiscrezione La testimonianza inedita: “Emanuela fu avvicinata da un prelato”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Caso Orlandi, la testimonianza choc dell’amica: “Chi le fece apprezzamenti”

