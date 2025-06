Caso concerti sold out | Gli artisti non sono burattini non ingigantiamo Biglietti a 10 euro? Scorretto Le parole di Salzano di Friends&Partners

La polemica sui concerti "sold out" fasulli infuria, mettendo in discussione l'integrità del mondo musicale e delle piattaforme di vendita. Gli artisti, lontani da essere burattini, meritano rispetto e trasparenza, non speculazioni a basso costo. La recente azione del Codacons, che ha presentato un esposto all’Autorità garante della concorrenza, sottolinea quanto sia importante difendere i diritti dei fan e garantire pratiche corrette nel settore degli eventi live. È ora di fare chiarezza.

La bufera sui "finti sold out" non accenna a placarsi. Anche il Codacons, infatti, ha presentato un esposto all’Autorità garante della concorrenza, richiedendo di verificare se il comportamento delle società organizzatrici di eventi musicali e degli artisti coinvolti possa configurarsi come “una. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Caso "concerti sold out": "Gli artisti non sono burattini, non ingigantiamo. Biglietti a 10 euro? Scorretto". Le parole di Salzano di Friends&Partners

In questa notizia si parla di: sold - artisti - caso - concerti

“I sold out ai concerti sono finti, sono gli artisti a rimetterci e a pagare. Succede da 30 anni”: l’accusa di Federico Zampaglione dei Tiromancino - Da oltre tre decenni, il mondo dei concerti si trova ad affrontare un fenomeno inquietante: i sold out finti, pratiche che danneggiano artisti e fan.

I "finti sold out" per tenere in strada la macchina dei concerti live. La protesta degli artisti (di A. Marrocco) Vai su X

#Fedez parla dei finti sold out ai concerti Dopo #FedericoZampaglione e #SelvaggiaLucarelli anche Fedez ha parlato dei finti sold out ai concerti, anche di artisti molto affermati, dei biglietti venduti a 10 euro e di come i cantanti spesso si indebitano. Ecco qua Vai su Facebook

Caso concerti sold out: Gli artisti non sono burattini, non ingigantiamo. Biglietti a 10 euro? Scorretto. Le parole di Salzano di Friends&Partners; Concerti gonfiati, così funziona l’inganno dei live. Venditti: “Il sold out è una conquista”; Federico Zampaglione parla dei cantanti indebitati per i concerti flop, il caso dei finti sold out nei tour.

Finti sold out dei concerti a spese degli artisti, scoppia il caso - Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e Selvaggia Lucarelli hanno rivelato il triste retroscena del fenomeno che vede alcuni artisti, fare un repentino salto di popolarità che li porta dai te ... Scrive internapoli.it

Concerti e sold out falsi: scoppia il caso biglietti regalati, Codacons all’attacco - Il Codacons ha deciso di rivolgersi all’Antitrust per denunciare le pratiche scorrette di numerosi organi ... Segnala msn.com