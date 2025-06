Caso acqua FdI | Conferma di come Falcomatà distrugge il Comune e affossa la città

Il caso acqua a Reggio Calabria mette in luce ancora una volta come l'amministrazione di Falcomatà, con le sue decisioni, abbia contribuito a danneggiare il benessere della città e dei suoi cittadini. Fratelli d'Italia interviene con fermezza, sottolineando le criticità e chiedendo responsabilità. La recente nota del vicecoordinatore Saverio Giuseppe Laganà evidenzia che questa ennesima tegola di malgoverno conferma quanto FdI sia determinata a contrastare queste inefficienze, per ridare voce e speranza a Reggio Calabria.

Anche Fratelli d'Italia Reggio Calabria interviene sul caso delle utenze idriche del Comune. Scrive in una nota il vicecoordinatore cittadino Saverio Giuseppe Laganà: "Questa ennesima tegola di malgoverno che si è abbattuta sull'amministrazione comunale, non fa che confermare quanto FdI.

Reggio Calabria, esplode il caso contatori idrici al Comune: furto d’acqua e bilanci falsi: “così il Comune truffa i cittadini” - L’accusa del presidente dell’Associazione Life, Simone Veronese: “furto d’acqua pubblica e truffa ai cittadini. Si legge su strettoweb.com

L’incredibile storia di Reggio Calabria: stadio, cimiteri e scuole senza contatore dell’acqua. L’accusa: “Così è furto” - Impianti sportivi, cimiteri, vigili urbani sprovvisti di contratti e misuratori: "I costi li addebitiamo". Come scrive ilfattoquotidiano.it