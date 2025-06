Casertana sfuma Tomei per la panchina | spuntano due nomi nuovi

La Casertana si avvicina alla prossima stagione, ma il sogno di Tomei sulla panchina rossoblù sfuma definitivamente. Con l’obiettivo di rinforzare il progetto tecnico, spuntano ora due nomi nuovi pronti a prendere il timone. Il calcio, si sa, corre veloce, e i cambiamenti sono all’ordine del giorno: la squadra è pronta a scrivere un capitolo tutto da scoprire. Resta da capire quale sarà la scelta finale...

Tempo di lettura: 2 minuti Il calendario scorre verso luglio, il vero inizio della nuova stagione calcistica. L’ufficialità del ds Degli Esposti ha accelerato l’ordine delle cose, una volta accertatisi dell’iscrizione e della documentazione per la validità dello stadio Pinto. Di ieri è la notizia della rescissione contrattuale di Francesco Tomei dall’ AZ Picerno: l’allenatore abruzzese, ha firmato stamattina con l’ Ascoli, compagine storica che ha militato l’anno scorso nel girone B della serie C. Da depennare, quindi, un altro nome: oltre a quello di Guidi. Dopo questa firma, balzano alle cronache due allenatori che conoscono benissimo la categoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana, sfuma Tomei per la panchina: spuntano due nomi nuovi

In questa notizia si parla di: tomei - casertana - sfuma - panchina

Casertana, sfuma Tomei per la panchina: spuntano due nomi nuovi.

L'Ascoli tenta l'accelerata per Tomei in panchina. La prossima, la settimana decisiva? - "L’AZ Picerno comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con mister Francesco Tomei. tuttomercatoweb.com scrive

Casertana, chi sarà il prossimo allenatore: doppia pista in ballo - Sfumata l'ipotesi Guidi la Casertana si guarda intorno alla ricerca di un allenatore per sostituire Iori, dato in partenza da più voci di mercato e dallo ... Come scrive ilmattino.it