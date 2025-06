Case occupate svolta con il decreto Sicurezza | in Italia oltre 30.000 alloggi da liberare

In Italia, oltre 30.000 alloggi occupati illegalmente nel patrimonio di edilizia pubblica potrebbero essere restituiti a chi ne ha realmente diritto grazie al nuovo decreto Sicurezza. Liberare queste case non solo pone fine a una grave problematica sociale, ma potrebbe anche generare un gettito annuo di oltre 43 milioni di euro. È un passo deciso verso la legalità e il rispetto delle graduatorie, ma le opposizioni lo criticano come punitivo e troppo rigoroso.

In gioco ci sono oltre 30 mila case occupate del patrimonio di edilizia residenziale pubblica che, se sgomberate e riaffittate a chi ne ha realmente diritto e attende da anni nelle graduatorie, farebbero recuperare un gettito di 43,464 milioni di euro l’anno. È quanto si propone il decreto Sicurezza, appena varato, tra le barricate delle opposizioni che hanno bollato come «punitivo» e «dirigista» uno strumento di ritorno alla legalità in un settore diventato una giungla. E sempre più terreno di conquista e di business per la malavita. Le cifre di questo scandalo, tutto italiano, emergono dall’ultimo studio, relativo al 2023, realizzato dall’Osservatorio ERP-Federcasa con Nomisma. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Case occupate, svolta con il decreto Sicurezza: in Italia oltre 30.000 alloggi da liberare

