Case di riposo manca il personale Bigon | Regione investa di più

La carenza di personale nelle case di riposo e nelle RSA veronesi mette a dura prova la qualità dell’assistenza, complicando anche la pianificazione delle ferie. La consigliera PD Anna Maria Bigon denuncia: «È una conseguenza dei mancati investimenti regionali». La ricerca di infermieri e OSS diventa urgente per garantire dignità e sicurezza agli anziani, ma le risposte tardano ad arrivare. La situazione richiede interventi immediati per scongiurare un ulteriore passo indietro nel welfare locale.

La carenza di personale rende molto difficile la pianificazione delle ferie nelle case di riposo e nelle rsa veronesi. E la consigliera di Partito Democratico Anna Maria Bigon attacca: «È una conseguenza dei mancati investimenti regionali». Cercasi infermieri ed oss Sono soprattutto.

