Casalino | Rilanciare transizione 5.0

Roma, 21 giugno – Alla Camera dei Deputati, un convegno promosso dall’On. Gusmeroli e organizzato da I-Com e TeamSystem ha acceso i riflettori sull’impetuosa ascesa dell’intelligenza artificiale nel panorama delle PMI italiane. Un’occasione imprescindibile per scoprire come questa rivoluzione digitale possa trasformare le imprese, rendendole più competitive e innovative. È il momento di abbracciare il futuro: scopriamo come l’IA può rivoluzionare il nostro sistema produttivo e stimolare una nuova era di crescita.

Roma, 21 giu. (askanews) - "L'impresa dell'IA. Come le PMI italiane possono diventare più competitive grazie all'intelligenza artificiale" è il titolo del convegno tenutosi alla Camera dei Deputati, promosso dall'On. Alberto Gusmeroli e organizzato dall'Istituto per la Competitività I-Com in collaborazione con TeamSystem, che hanno presentato uno studio che approfondisce il ruolo strategico dell'Intelligenza Artificiale nel sistema produttivo italiano, in particolare, nelle PMI. A margine dell'evento abbiamo parlato con Paolo Casalino, Direttore Generale per la politica industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy: "L'intelligenza artificiale come sfida essenziale per il mondo delle imprese oggi e quindi direi un momento tra il presente e il futuro.