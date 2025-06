Casa Pini dove tutto iniziò Il giovane talento toscano all’esame della ’sua’ pista

Dove tutto ha inizio, casa Pini si prepara a vivere il grande momento: l’esame decisivo nella sua giovane carriera di pilota. Tra famiglia, amici e compagni di avventura, Guido Pini affronta l’evento con il cuore gonfio di speranza e il sorriso di chi sa di aver dato il massimo. Da oggi a domenica, il Mugello 2025 diventa il palcoscenico di un sogno che sta per diventare realtà. La corsa è appena cominciata...

Famiglia, amici, compagni di avventura nello sport e nella vita di tutti i giorni ci saranno tutti. Da oggi a domenica. Dita incrociate (pensando magari a un risultato da applausi) e sorrisi sinceri. Già, perché il Mugello 2025 segna una data speciale, molto speciale, per Guido Pini. Il pilota (della Moto3) che sulla carta d’identità ha su scritto: classe 2008, nato a Borgo San Lorenzo. Ovvero, lì, a due passi dalla pista della provincia di Firenze, dove ha iniziato a sognare, correre, crescere, divertirsi per arrivare ed eccoci al dunque al debutto nel Mondiale. Appunto nel weekend che in queste ore ha acceso i motori del Mugello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net