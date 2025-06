Casa distrutta dalle fiamme Terrore nel centro abitato

Terrificante incendio nel cuore di Corteno Golgi scuote la Valle Camonica. La notte scorsa, un vasto rogo ha devastato una struttura disabitata nel suggestivo centro storico, alimentando paura e incertezza tra i residenti. Le cause sono ancora ignote, mentre vigili del fuoco e forze dell’ordine indagano per fare luce sulla vicenda. L’intervento, complesso a causa della posizione storica dell’edificio, testimonia il valore e la fragilità di questo patrimonio locale.

Paura nel centro storico di Corteno Golgi in Valle Camonica, a pochi distanza dal confine con la provincia di Sondrio, dove un violento incendio è divampato giovedì sera alle 17:25 in una struttura disabitata. I motivi sono ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. L’intervento, a causa anche della collocazione dalla palazzina, situata nel borgo storico di Corteno, patria del Nobel Camillo Golgi, ha impegnato i vigili del fuoco fino a tarda serata. Le squadre dei comandi di Brescia, Ponte di Legno, Vezza d’Oglio, Edolo, Breno e Darfo, con l’appoggio dell’autoscala di Sondrio, hanno lavorato fino a tarda notte e per tutta la giornata di ieri, al fine di evitare il riaccendersi di focolai e il coinvolgimento di altri edifici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

