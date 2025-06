Casa Bianca boccia il candidato di Hegseth e Gabbard per la Nsa

La Casa Bianca ha respinto la nomina di Richard Angle alla guida della NSA, sollevando interrogativi sulle future strategie di intelligence e cybersicurezza degli Stati Uniti. Questa decisione segna un cambio di rotta importante, riflettendo possibili tensioni interne tra le istituzioni di potere. Ma cosa significa davvero per il panorama globale? Scopriamolo insieme, analizzando gli effetti e le implicazioni di questa scelta sorprendente.

La Casa Bianca ha recentemente bocciato la scelta del Pentagono di guidare la principale agenzia di spionaggio del Paese e comandare la sua forza di hacker d'élite: lo scrive Politico citando tre fonti a conoscenza della decisione. La scelta di non procedere con la raccomandazione del Dipartimento della Difesa di nominare il tenente generale dell'esercito Richard Angle a direttore della National Security Agency (NSA) e a capo dello U.S. Cyber Command estenderà un vuoto di leadership al vertice di una delle più potenti agenzie di spionaggio statunitensi. Angle, soldato di carriera nelle operazioni speciali, godeva del sostegno del capo del Pentagono Pete Hegseth e della direttrice dell'Intelligence Nazionale Tulsi Gabbard, che però sembrano usciti dall'inner circle del presidente ed avere un'influenza sempre minore sulla politica iraniana della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Casa Bianca boccia il candidato di Hegseth e Gabbard per la Nsa

