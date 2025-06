CARTELLA CLINICA di Serena Vitale | recensione

Serena Vitale ritorna in libreria con un’opera intensa e personale, edita da Sellerio. In questa raccolta, l’autrice rivela con delicatezza e profondità la malattia della sorella Rossana, intrecciando ricordi, documenti e emozioni. Un racconto che ci invita a riflettere sulla fragilità umana e il legame indissolubile tra famiglia e memoria. La storia di Rossana ci accompagna in un viaggio intimo e toccante, lasciando un’impronta indelebile nel cuore del lettore.

La scrittrice, slavista e traduttrice Serena Vitale torna in libreria, edita da Sellerio editore Palermo, con il racconto di una storia privata incentrata sulla malattia della sorella Rossana, in cui si incrociano ricordi e documenti. Trama. Nell’aprile del 1958 la sorella di Serena, Rossana, studentessa del Conservatorio e già valente pianista, inizia a guardarsi allo specchio con insistenza, preoccupata di avere gli occhi storti – quegli occhi che da sempre cerca di cavare alle bambole che le vengono regalate. Voci squarciano le sue notti: inesistenti quanto, per lei, implacabili. È l’esordio della sindrome schizofrenica: Rossana ha appena compiuto diciassette anni, Serena ne ha solo tredici. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - CARTELLA CLINICA di Serena Vitale: recensione

“Ho letto molte novità in queste ultime settimane e il libro più bello di tutti (bello bello bello) è Cartella clinica di Serena Vitale”. Così scrive Antonio D’Orrico su Domani, e voi l’avete letto? Vai su Facebook

L’altezza del volo di Serena Vitale: tutto è goffo dopo Cartella Clinica; La storia di Rossana, che si è congedata dal mondo, lasciando solo ricordi; La storia degli amori letterari, ricordando Moravia a Mosca.

