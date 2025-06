Carte fasulle per i permessi Crolla l’associazione si va a processo per falso

L’ombra di un presunto giro di carte false per i permessi di soggiorno si dirada: a processo, l’accusa più pesante viene depotenziata e buona parte dei capi di imputazione risultano prescritti. Un passo importante che potrebbe cambiare radicalmente l’esito della vicenda giudiziaria, offrendo nuove prospettive per chi si trova coinvolto in questa intricata vicenda. La giustizia prende una piega diversa, lasciando intravedere speranze di giustizia e trasparenza, e dimostrando come la verità possa emergere anche nei percorsi più complicati.

Approda a processo con un 'carico' molto più leggero la vicenda giudiziaria relativa al presunto giro di documenti falsi al fine di far ottenere il permesso di soggiorno a cittadini stranieri. L'udienza preliminare di ieri, oltre ad aver dichiarato prescritta buona parte dei capi di imputazione e aver riqualificato il reato di falso ideologico in falso semplice, ha visto crollare l'accusa più pesante, quella di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, contestata a tre persone finite sotto la lente della procura. Nel complesso, gli imputati erano 47.

