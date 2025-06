Carrozze e riconversione del servizio a trazione animale Imperiale | Percorso giusto

esprimere il mio entusiasmo per questa importante iniziativa che rappresenta un passo avanti verso una Palermo più etica, rispettosa e innovativa. La riconversione delle carrozze segnala un impegno concreto verso il benessere degli animali e l’ambiente, aprendo la strada a un futuro di mobilità più responsabile e sostenibile. Desidero che questa scelta sia solo il primo di tanti cambiamenti positivi per la nostra città.

"Accolgo con grande soddisfazione l’avvio del percorso di riconversione del servizio a trazione animale nel Comune di Palermo. Ritengo che la nostra città debba allinearsi ai principi di tutela del benessere animale, al decoro urbano e a una mobilità più moderna e sostenibile. Desidero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Carrozze e riconversione del servizio a trazione animale, Imperiale: "Percorso giusto"

