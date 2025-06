Carrarese La nuova stagione inizia col botto Amichevole di lusso contro la Fiorentina

La nuova stagione della Carrarese si apre con un evento di grande prestigio: una sfida amichevole contro la Fiorentina, in programma venerdì 25 luglio allo stadio Viola Park. Questo incontro rappresenta un momento importante per gli azzurri, offrendo un'occasione unica di confronto e crescita. La voglia di mettersi alla prova contro una squadra di alta levatura trasmette entusiasmo e ambizione. La preparazione estiva si fa sempre più interessante: scopriamo cosa ci riserva questa sfida di lusso.

Inizia a prendere forma il programma delle amichevoli estive della Carrarese e lo fa "col botto". Gli azzurri avranno, infatti, una vetrina di lusso venerdì 25 luglio allo stadio Curva Fiesole del Viola Park dove saranno ospiti nientemeno che della Fiorentina. L’idea di massima di questa amichevole era già stata buttata giù oltre un mese fa ma l’intesa definitiva è stata trovata soltanto nei giorni scorsi quando si è avuta la certezza che si "incastrasse" bene con i programmi delle due squadre. Al momento non si sa ancora se la partita, in programma in fascia serale con inizio alle ore 20 verrà disputata a porte aperte o chiuse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese La nuova stagione inizia col botto. Amichevole di lusso contro la Fiorentina

In questa notizia si parla di: carrarese - inizia - botto - amichevole

Carrarese La nuova stagione inizia col botto. Amichevole di lusso contro la Fiorentina; Livorno Civica, a cena con il sindaco a un anno dalle elezioni.

Carrarese La nuova stagione inizia col botto. Amichevole di lusso contro la Fiorentina - Tutto pronto per la gara ’stellare’ contro una delle squadre più interessanti della Serie A. Lo riporta sport.quotidiano.net

Covid in casa Carrarese Annullata l’amichevole - Un anno fa aveva caratterizzato la stagione calcistica nel pieno svolgimento del campionato, stavolta inizia a far saltare ... Come scrive lanazione.it