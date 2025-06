Carosello extra large è protesta | Così diventerà una città dormitorio

Il progetto Carosello Extra Large prosegue nel silenzio, alimentando preoccupazioni e proteste nella comunità di Carugate. Dopo un anno e mezzo di inattività, ora si torna alla carica: il Comitato "Basta Ampliamento centri commerciali" chiede chiarezza e trasparenza. La Regione si sta muovendo per verificare la necessità di una Valutazione di Impatto Ambientale, ma l’incertezza cresce. È giunto il momento di fare sentire la voce dei cittadini e pretendere trasparenza.

A novembre la lettera in Regione per chiedere di bloccare la strada all’operazione, ora al Pirellone i primi passi di verifica sulla necessità di Valutazione di impatto ambientale. "L’iter prosegue nel silenzio generale", il Comitato " Basta Ampliamento centri commerciali " di Carugate torna alla carica contro il Carosello extra-large, il progetto che da un anno e mezzo si è rimesso in cammino. "Sul sito del Municipio non c’è traccia di nulla", spiega Claudio Sangalli, portavoce dei cittadini. Ma per il sindaco Luca Maggioni "non serve, perché non vi sono novità, era tutto previsto". Gli attivisti ricordano come gli ultimi numeri "fissino la superficie di vendita aggiuntiva a 9mila 990 metri (lorda di 25mila), 10 meno del necessario perché l’operazione necessiti di un accordo di programma regionale per essere portata a termine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it