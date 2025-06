Carnesecchi come Donnarumma | la scelta che manda i tifosi su tutte le furie

La decisione di Marco Carnesecchi, come quella di Donnarumma, sta facendo infuriare i tifosi: un dilemma che divide e accende gli animi nella Serie A. Con la crescita evidente del portiere dell’Atalanta, si apre un capitolo delicato sulla lealtà e le scelte personali, che rischiano di scatenare reazioni appassionate tra supporters e addetti ai lavori. Ma cosa succederà davvero? Le decisioni dei grandi spesso cambiano tutto, e questa potrebbe essere soltanto l’inizio di un nuovo capitolo.

Il portiere dell’Atalanta può intraprendere la stessa scelta fatta da Donnarumma, i tifosi vanno su tutte le furie (Ansa Foto) – SerieAnews Uno dei segreti dell’Atalanta capace di chiudere al terzo posto il campionato di Serie A centrando l’ennesima qualificazione alla Champions League è sicuramente Marco Carnesecchi. Il portiere è cresciuto e maturato a Bergamo, con Gasperini che l’ha riportato a casa dopo l’esperienza proficua alla Cremonese. I tempi erano giusti per affidargli le chiavi della porta orobica: d’altronde Gasp ha dimostrato negli ultimi nove anni a Bergamo di sbagliare raramente con i giovani. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Carnesecchi come Donnarumma: la scelta che manda i tifosi su tutte le furie

