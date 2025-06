Carlos Augusto certo | Inter forte a volte ci perdiamo in questa cosa

Carlos Augusto, pilastro difensivo dell’Inter, apre il suo cuore in un’intervista a Repubblica, rivelando l’attuale stato d’animo dei nerazzurri nel contesto del Mondiale per Club. Tra orgoglio e consapevolezza, il brasiliano sottolinea l’importanza della concentrazione e della forza di squadra nei momenti cruciali. Perché, come dice lui, solo così si può mantenere alta la bandiera interista e affrontare con determinazione le sfide che ancora ci aspettano.

Carlos Augusto parla a Repubblica del momento dell’Inter: le dichiarazioni del difensore brasiliano. Carlos Augusto parla a Repubblica del momento dell’ Inter, impegnata al Mondiale per Club: LA FORZA – « Sappiamo la nostra forza, a volte sono cose di concentrazione. Siamo concentrati, so che è fine stagione, so che sono tante partite, però dobbiamo essere concentrati a fare il nostro, concentrati il primo tempo e il secondo per fare delle grandi partite. E’ chiaro che ci sono state delle partite dove non siamo riusciti a tenere il risultato QUOTE INTER URAWA – Dopo il pareggio col Monterrey l’Inter di Cristian Chivu sfida i giapponesi dell’Urawa nella seconda giornata del gruppo E del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com