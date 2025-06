Carlos Augusto a DAZN | Felice per Valentin Carboni Abbiamo avuto coraggio

Carlos Augusto si è mostrato soddisfatto e orgoglioso dopo la partita tra Inter e Urawa Red Diamonds, evidenziando il coraggio dimostrato dalla squadra. Nonostante una prova sottotono e qualche responsabilità sul gol avversario, l’esterno brasiliano ha apprezzato la disciplina dell’Urawa e il carattere dei nerazzurri. Le sue parole ai microfoni di DAZN rivelano un atteggiamento positivo e determinato, pronto a migliorare e a consolidare il suo ruolo. La squadra, infatti, ha dimostrato che con coraggio si può superare ogni sfida.

Anche Carlos Augusto ha commentato la partita tra Inter e Urawa Red Diamonds. Le parole dell’esterno brasiliano nel post partita di DAZN. Prova opaca per Carlos Augusto. Stavolta per il brasiliano nessun gol o assist, e qualche responsabilità sul gol del vantaggio dell’ Urawa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post partita. LA PARTITA – «Sapevamo che era una squadra organizzata e con tanta disciplina, dopo il gol si sono chiusi bene. Abbiamo avuto coraggio e voglia di vincere la partita, questo ha fatto la differenza. Non abbiamo giocato come sapevamo, potevamo fare molto di più. Ma è arrivata la vittoria». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto a DAZN: «Felice per Valentin Carboni. Abbiamo avuto coraggio»

In questa notizia si parla di: carlos - augusto - dazn - felice

Carlos Augusto a Dazn: «Grande stagione, ma non abbiamo approfittato di alcune opportunità in campionato! Concentriamoci sull’Europa…» - Carlos Augusto, intervenuto su Dazn dopo il match di Como, ha sottolineato una grande stagione finora, pur ammettendo di non aver sfruttato alcune occasioni in campionato.

Carlos Augusto a Dazn: «Stiamo bene, dobbiamo imparare da quello che abbiamo sbagliato» - Carlos Augusto, prima del debutto dell’Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey, ha ricordato l’importanza di imparare dai propri errori e di mantenere la concentrazione.

Repubblica - Fabregas dice no all’Inter, “credo molto nel progetto del Como” Accomando (DAZN) - Inter, nuovi contatti con Vieira per la panchina dopo il no di Fabregas. Più staccati al momento Thiago Motta e Chivu. Vai su Facebook

Carlos Augusto a DAZN: Contava la vittoria. Carboni ha lavorato tanto, meritava il gol; C. Augusto: “Questo ha fatto la differenza. Possiamo fare di più. Carboni? Sappiamo…”; DAZN - Inter, Carlos Augusto: Conosciamo la forza del gruppo.

C. Augusto: “Questo ha fatto la differenza. Possiamo fare di più. Carboni? Sappiamo…” - Ecco le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della gara tra Inter- Segnala fcinter1908.it

DAZN - Inter, Carlos Augusto: "Conosciamo la forza del gruppo" - Carlos Augusto, terzino dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pari contro il Monterrey: “Le squadre sudamericane sono difficili da affrontare perché lottano su ogni pallone. Si legge su napolimagazine.com