Carlos Alcaraz torna a parlare di Sinner | Per lui è stata dura dopo Parigi alcune sconfitte sono difficili da superare

Carlos Alcaraz torna a parlare di Sinner, rivelando le sfide affrontate dopo Parigi. Dopo alcune sconfitte difficili da superare, l’iberico prosegue con determinazione nel torneo ATP 500 del Queen’s, conquistando un posto in semifinale. Il suo cammino su erba anticipa il grande spettacolo di Wimbledon: “Mi sento bene e ho fatto tutto il necessario per essere…”, pronto a mettere in campo la sua energia e talento.

Prosegue il cammino di Carlos Alcaraz nel torneo Atp 500 del Queen’s. L’iberico si è imposto in due set nei quarti di finale sul francese Arthur Rinderknech cogliendo l’accesso al penultimo atto della competizione londinese su erba, un vero e proprio antipasto di ciò che sarà in quel di Wimbledon. Le sue dichiarazioni sul momento di forma, lui che è reduce dal trionfo al Roland Garros: “Mi sento bene e ho fatto tutto il necessario per essere pronto. Ho una grande squadra che mi aiuta in ogni dettaglio”. Proprio sulla finale del torneo parigino è tornato a parlare in conferenza stampa, soffermandosi sul suo rivale Jannik Sinner: “Sono onesto, è stata dura per lui. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz torna a parlare di Sinner: “Per lui è stata dura dopo Parigi, alcune sconfitte sono difficili da superare”

