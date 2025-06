Carlo ti ricordi quella volta che? Ancelotti raccontato da chi lo conosce bene

Ricordi quella volta che Ancelotti, raccontato da chi lo conosce bene, ha svelato il suo lato più autentico? Da Ballotta a Insigne, su Sportweek in edicola, undici aneddoti sorprendenti ci mostrano perché il nuovo ct del Brasile sia non solo un grande tecnico, ma anche un uomo straordinario, capace di ispirare e condividere valori che vanno oltre il calcio.

Da Ballotta a Insigne: su Sportweek in edicola undici aneddoti spiegano perché il nuovo ct del Brasile è un tecnico – e soprattutto un uomo – speciale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Carlo, ti ricordi quella volta che...? Ancelotti raccontato da chi lo conosce bene

In questa notizia si parla di: carlo - ricordi - volta - ancelotti

Lutto nell’imprenditoria e nel calcio. Addio a Carlo Battini, tanti ricordi: "Dalla Cuoiopelli al rilancio del Pisa" - È un giorno triste per il mondo dell'imprenditoria e del calcio: ci ha lasciato Carlo Battini, un uomo che ha segnato la storia di molte realtà, dal rilancio del Pisa ai suoi successi nel Valdarno e a Fucecchio.

L'omaggio dei tifosi del Real Madrid. Gli applausi del Bernabeu per l'ultima partita da allenatore dei Blancos. I ricordi dei 15 titoli vinti come tecnico delle merengues. Si è commosso Carlo Ancelotti. Oggi saluta il Real Madrid. Ma nessuno in questo stadio si di Vai su Facebook

Carlo, ti ricordi quella volta che...? Ancelotti raccontato da chi lo conosce bene; Ancelotti: In Italia c'è un prima e un dopo Sacchi. Il naso rotto ad Avellino e la crema per far bruciare gli occhi...; Ancelotti ricorda il passato al Milan e di quando fu ad un passo dall’Inter.

Carlo, ti ricordi quella volta che...? Ancelotti raccontato da chi lo conosce bene - Da Ballotta a Insigne: su Sportweek in edicola undici aneddoti spiegano perché il nuovo ct del Brasile è un tecnico – e soprattutto un uomo – speciale ... gazzetta.it scrive

Ancelotti: "In Italia c'è un prima e un dopo Sacchi. Il naso rotto ad Avellino e la crema per far bruciare gli occhi..." - Carlo Ancelotti e i ricordi da calciatore: "In Italia c'è un prima e un dopo Sacchi. Lo riporta msn.com